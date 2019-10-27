MSB duyurdu: Rasulayn'dan acı haber

MSB: Rasulayn'dan teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 personelimiz şehit oldu Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.