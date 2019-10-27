MSB duyurdu: Rasulayn'dan acı haber

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MSB: Rasulayn'dan teröristlerce yapılan taciz ateşinde 1 personelimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.

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Milli Savunma Bskanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş,  5 personelimiz yaralanmıştır. 
 
Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir." 

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

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