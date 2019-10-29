MSB: Rasulayn'da Rejim askeri olduğu iddia edilen 18 kişi sağ ele geçirildi Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.