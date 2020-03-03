Son dakika... MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

03 Mart 2020 Salı 12:27 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 13:01

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." denildi.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait düşürülen savaş uçağı sayısı 3'e yükseldi.

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Pazar günü uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştü.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanılmıştı.