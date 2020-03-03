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Son dakika... MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi.

03 Mart 2020 Salı 12:27 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 13:01

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi." denildi.

 Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait düşürülen savaş uçağı sayısı 3'e yükseldi.

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 REJİME AİT 2 SU-24 TİPİ UÇAK DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Pazar günü uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştü. 

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanılmıştı.

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