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Esed rejiminden alçak saldırı: 5 askerimiz şehit oldu, gerekli karşılık verildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, 'İdlib'de rejimin topçu atışı neticesinde 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. İdlib'de tespit edilen hedefler yoğun şekilde ateş altına alındı, gerekli karşılık verildi' denildi. Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar ile görüştü.

10.02.2020  15:29 - Güncelleme: 10.02.2020  16:19

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara rejim güçlerince yoğun topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN İDLİB'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar çerçevesinde İdlib'de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlere yönelik hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

"HUKUKU HİÇE SAYANLARA GEREKLİ CEVAP VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." dedi.

BAKAN SELÇUK: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırıda şehit olan ve yaralanan Türk askerleri için baş sağlığı diledi. Rejim tarafından yoğun topçu atışı neticesinde 5 şehit, 5 yaralı haberleri üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, “İdlib'in kuzeyindeki saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

HATAY SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK

Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik sürüyor. Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.

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