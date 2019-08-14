MSB resmen açıkladı: Bölgede İHA'larımız görev icra etmeye başlamıştır
Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar kapsamında insansız hava araçlarının görev icra etmeye başladığı bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.2. Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır."
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