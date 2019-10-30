MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB: Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlğı, Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askeri faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetle görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1. Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.
2. Görüşmeler olumlu ve yapıcı geçmiş, mutabakat metninde yer alan hususların sahadaki uygulamasına yönelik taktik ve teknik hususlar görüşülmüştür.
3. Bu kapsamda koordinelere devam edilecektir." denildi.
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