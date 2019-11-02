MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus heyetiyle görüşmeler tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, 'Soçi mutabakatı çerçevesinde Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyetiyle 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.' ifadelerine yer verildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığı, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı." açıklamasında bulundu.
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