MSB: S-400'de birinci grup sevkiyat tamam
Milli Savunma Bakanlığı, 'S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı.' açıklamasında bulundu. Ayrıca askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti. Bakanlığın açıklamasında 'Türkiye’nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek.' ifadeleri de yer aldı.
- AJANSLAR
MSB'nin açıklamasından satır başları şöyle:
S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı.
(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.
(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi.
(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı
Ülkemizin F-35 program ortaklığı Projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok.
Türkiye’nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek.
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