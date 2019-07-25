MSB'nin açıklamasından satır başları şöyle:

S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı.

(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.

(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi.

(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı

Ülkemizin F-35 program ortaklığı Projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok.

Türkiye’nin hava savunması ile ilgili çalışmaları devam ediyor. SAMP- T bataryası güney ve doğu sınırına yerleştirilecek.