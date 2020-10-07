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  • MSB: Son 24 saatte 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

MSB: Son 24 saatte 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kararlı, Etkin ve Güçlü bir şekilde terörle mücadeleye devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de toplam 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:35 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:43
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