MSB: Son bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada 30, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 181 terörist etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

Hudut güvenliğine ilişkin konuşan Aktürk, "Daha önce de karşılaştığımız gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır. Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; 210'u son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 şahıs yakalanmıştır. Son bir haftada engellenen bin 344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59 bin 636 olmuştur. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (10 Haziran) kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini aktaran Aktürk, "Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından tarafları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bugüne kadar alınan kararları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, söz konusu kararı derhâl uygulaması şarttır. Ülkemiz, 7 Ekim'den bu yana göstermiş olduğu adaletli ve insani tutumunu ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için katkı vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Yerli ve millî savunma sanayi ürünleri ile Silahlı Kuvvetlerinin gücü ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artırıldığına dikkat çeken Aktürk, "Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda inşa, donatım ve test faaliyetleri devam eden 6 adet denizaltının üçüncüsü olan MURATREİS'in, denizaltı inşa holünden yüzer havuza çekim faaliyeti 7 Haziran'da gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) tarafından Cumhuriyet tarihimizin ilk obüs ihracatı olacak BORAN'ın, Karapınar Atış Alanında yapılan 'Sevkiyat Öncesi Test ve Muayene İşlemleri' başarıyla tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde üretilen 46 adet Vuran aracı Gürcistan'a ihraç edilmiştir. Yine, AIROD/Malezya ile ASFAT arasında A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin 'İş Birliği Çerçeve Anlaşması' imzalanmıştır" şeklinde konuştu.

Öğrenci ve personel temini faaliyetleri

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini ifade eden Aktürk, "25 bin uzman erbaş alımının planlandığı 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini' başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecektir. Millî Savunma Üniversitesi '2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında icra edilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle, Ülkemizin yardım elini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Türk Kızılay'ın 156'ncı (11 Haziran) kuruluş yıl dönümünü bir kez daha, 'iki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın Millî Kurtuluş Günü (15 Haziran) ile milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan, teröristlere karşı omuz omuza mücadele ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci (14 Haziran) kuruluş yıl dönümünü ve, Başta ülkemiz ve asil Türk milleti olmak üzere tüm İslâm âleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor; sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyoruz" açıklamalarında bulundu.