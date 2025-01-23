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  • MSB: Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

23 Ocak 2025 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
MSB: Son bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi
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