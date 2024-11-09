Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından "Nefesimiz enselerinde!" başlığıyla yaptığı açıklamada, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini belirtti.

Açıklamada, bölgedeki mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

Nefesimiz enselerinde! ����



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Bölgede... pic.twitter.com/b2MMgTqeKX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2024

Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe

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