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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

9 Kasım 2024 Cumartesi 13:05 - Güncelleme:
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon: Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından "Nefesimiz enselerinde!" başlığıyla yaptığı açıklamada, TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdiğini belirtti.

Açıklamada, bölgedeki mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

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