İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2022 Salı / 8 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7133
  • EURO
    17,9466
  • ALTIN
    990.718
  • BIST100
    2652.39
Güncel

MSB: Suriye'de bin 256 terörist öldürüldü

MSB: 1 Ocak'tan itibaren Suriye'de bin 256 terörist öldürüldü. PKK/YPG'den 476 taciz ateşi a-yapıldı

7 Haziran 2022 Salı 10:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.