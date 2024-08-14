Milli Savuma Bakanlığı (MSB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriye'de görev sırasında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye Harekat Alanı'nda görev yaptığı dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan silah arkadaşımıza ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri kullanıldı.

MHP'den yapılan paylaşımda, "Suriye Harekat Alanı'nda 29 Temmuz 2024 tarihinde rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin KARAKOÇ'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'deki görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.