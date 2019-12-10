MSB: Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li 2 terörist Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu
Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç’taki hudut karakoluna teslim oldu.
MSB: Terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu.
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