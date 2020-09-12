İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2020 Cumartesi / 24 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4755
  • EURO
    8,8596
  • ALTIN
    466.23
  • BIST100
    1102.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, yarın gerçekleşecek
Güncel

MSB: Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, yarın gerçekleşecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ettiğini belirterek, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün, yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

DHA12 Eylül 2020 Cumartesi 21:36 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 21:40
ABONE OL

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.