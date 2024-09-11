MSB: TCG Gelibolu ile TCG Bafra, Fransız gemisiyle Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisinin, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.
����TCG GELİBOLU fırkateyni ile ����TCG BAFRA karakol gemisi, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait ����FS LANGUEDOC fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/u1qRdxwaX4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2024
Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimlere dair fotoğraflara da yer verildi.