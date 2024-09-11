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MSB: TCG Gelibolu ile TCG Bafra, Fransız gemisiyle Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) TCG Gelibolu ile TCG Bafra karakol gemisinin, Fransız gemisiyle Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdiğini açıkladı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
MSB: TCG Gelibolu ile TCG Bafra, Fransız gemisiyle Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gelibolu fırkateyni ile TCG Bafra karakol gemisinin, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS Languedoc fırkateyni ile Akdeniz'de geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimlere dair fotoğraflara da yer verildi.

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