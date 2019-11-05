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MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatın SAS Timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." denildi.

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