MSB: Tel Abyad'da patlamamış eski uçak mühimmatı SAS Timleri tarafından imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatın SAS Timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG’li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." denildi.
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