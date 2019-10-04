MSB: Tel Abyad'ın doğusunda 3. kara devriyesi başladı

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Son dakika... MSB: Tel Abyad'ın doğusunda ABD ile 3. kara devriyesi başladı

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Tel Abyad'ın doğusunda başladı." bilgisi paylaşıldı.

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