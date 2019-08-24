31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: Terme'de selde mahsur kalan 17 kişi helikopterle tahliye edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Samsun'un Terme ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait arama kurtarma helikopteri ile tahliye edildiğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "23-24 Ağustos tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir" denildi.

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'ta Quaresma ayrılığı açıkladı

Beşiktaş'ta Quaresma ayrılığı açıkladı

Nükleer denizaltılardan balistik füzeleri ateşlediler!

Nükleer denizaltılardan balistik füzeleri ateşlediler!

Başkan Erdoğan memleketinde

Başkan Erdoğan memleketinde

Helikopterler havalandı! Suriye sınırında askeri hareketlilik

Helikopterler havalandı! Suriye sınırında askeri hareketlilik

Annesi günlerdir oturma eylemi yapıyordu... Ve o genç bulundu

Annesi günlerdir oturma eylemi yapıyordu... Ve o genç bulundu

Hasankeyf-2 Köprüsü'nde sona doğru! Tarih belli oldu

Hasankeyf-2 Köprüsü'nde sona doğru! Tarih belli oldu

Canan Karatay uyardı: 1950'den sonra arz edilince kanser arttı

Canan Karatay uyardı: 1950'den sonra arz edilince kanser arttı

Kızını GPS ile takip edip katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detay

Kızını GPS ile takip edip katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detay
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

İşte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yeni yerler!

İşte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yeni yerler!

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA