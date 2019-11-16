20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi

MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

Galatasaray'da Seri'ye yol göründü

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

"Tüketici organik tarıma güvenmiyor!"

'Tüketici organik tarıma güvenmiyor!'

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda

Usta sanatçı Yıldız Kenter yoğun bakımda

Karaköy'de başörtülü kadına çirkin saldırı: Adliyeye sevk edildi

Karaköy'de başörtülü kadına çirkin saldırı: Adliyeye sevk edildi

Ağabey katili kardeşe 20 yıl hapis

Ağabey katili kardeşe 20 yıl hapis

Korkunç olay: Tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

Korkunç olay: Tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu
 

POPÜLER HABERLER

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

İlk kez görüntülendi: İşte Türkiye´nin yapay zekalı İHA´ları

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA