MSB: terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi
MSB: 'Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
- AA
MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
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