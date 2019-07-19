MSB: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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