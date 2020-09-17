İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2020 Perşembe / 29 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5398
  • EURO
    8,899
  • ALTIN
    471.416
  • BIST100
    1104.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Güncel

NATO'da 4'üncü Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başlamıştır.' denildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:02
ABONE OL

Doğu Akdeniz'de gerilim sürerken NATO'da çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik görüşmeler sürüyor. Türk ve Yunan askeri yetkililer bugün 4'üncü kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in inisiyatifi ile Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 3 hafta önce başladı.

Heyetler, bugün yine aynı masa etrafında buluştu. Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usullerini ele alıyor. Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş,

askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.