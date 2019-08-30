28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8285
  • 6,4354
  • 284.747
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu TSK'ya ait iki helikopter ile gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD ortak helikopter uçuşuna ait görüntüleri paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi" denildi.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA
 
Helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında bilgi veren Bakan Akar, "Önce bir Amerikan helikopteri uçtu. İçinde Türk generali ve Türk subayları vardı. Dün de takriben 1,5-2 saat süreyle dört helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri uçmak suretiyle havadan keşif ve denetleme yaptılar. Bunlar devam edecek" şeklinde konuştu.
 

Başkan Erdoğan´ın incelediği Su-57 yakından görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi bu akşam geliyor

Anne ve babası Emine Bulut'un tek hayalini anlattı

Anne ve babası Emine Bulut'un tek hayalini anlattı

Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda

Son olaydan sonra yasak geldi

Son olaydan sonra yasak geldi

Bakan Akar: Bizzat görmek istiyoruz

Bakan Akar: Bizzat görmek istiyoruz

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

Çelenk krizinin nedeni ortaya çıktı

Çelenk krizinin nedeni ortaya çıktı

İlk görüntüler yayınlandı! Yüksek hassasiyetli füze böyle fırlatıldı

İlk görüntüler yayınlandı! Yüksek hassasiyetli füze böyle fırlatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kıran Operasyonu´nu Atak´ta: Ara, bul, yok et!

Kıran Operasyonu´nu Atak´ta: Ara, bul, yok et!

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, tek parça...

7,5 milyon yıllık! Kayseri'de bulundu, tek parça...

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

30 Ağustos zaferinin 97'inci yılı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA