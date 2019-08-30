Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi" denildi.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Helikopterle gerçekleştirilen müşterek uçuş hakkında bilgi veren Bakan Akar, "Önce bir Amerikan helikopteri uçtu. İçinde Türk generali ve Türk subayları vardı. Dün de takriben 1,5-2 saat süreyle dört helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri uçmak suretiyle havadan keşif ve denetleme yaptılar. Bunlar devam edecek" şeklinde konuştu.