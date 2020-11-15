İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2020 Pazar / 29 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır
Güncel

MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaşıldı.

HABERİN
VİDEOSU
AA15 Kasım 2020 Pazar 11:39 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 11:45
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “37 yıl önce kendi kaderini tayin ederek bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Türkiye, 1974 yılında nasıl Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü’nün yanındadır” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca paylaşımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan özel bir de klip yer aldı. Bakanlık tarafından hazırlanan klipte 37 yıl önce yaşananlardan ve düzenlenen harekattan görüntüler yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.