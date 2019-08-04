Türkiye´de eğitim alıyorlar, kendi ülkelerinde güvenliği sağlayacaklar

MSB Türkiye'de eğitim alan Somali askerlerinin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, eğitim için Türkiye'de bulunan Somali askerlerine ait görüntüleri paylaştı.
İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği Somali'de, ülkedeki güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerine Türkiye'den büyük katkı sağlanıyor.
MSB bu çalışmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince eğitilen Samalili askerlerin, görüntülerini paylaştı.
Bakanlık paylaşımında, "Misafir askerî öğrenci olarak ülkemizdeki komando eğitimlerine başarıyla devam eden Somalili askerler, ülkelerinde barışın ve güvenliğin teminatı olarak görev yapacak." ifadelerine yer verdi.
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