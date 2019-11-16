MSB, Türkiye'nin Tel Abyad'daki yol yapım çalışmalarının görüntülerini paylaştı

Tel Abyadlıların pek çok sorunu gibi yol sorununun da çözüldüğü belirtilen paylaşımda, Türkiye'den gönderilen iş makinelerinin, Türk askeri gözetimindeki çalışmalarına ilişkin görüntülere ve ilçe sakinlerinin açıklamalarına yer verildi.

Tel Abyadlı kardeşlerimizin pek çok sorunu gibi yol sorunu da çözülüyor.Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan Suriyeli kardeşimiz; “Allah Türkiye’den razı olsun.Bizi PKK’dan kurtardı. Beş senedir yolumuzun olmasını bekliyorduk. Beş sene sonra yolumuz yapıldı” diye teşekkür etti pic.twitter.com/a49VanwTS7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2019

Yol yapım çalışmalarıyla ilgili konuşan bir Suriyeli, "Allah Türkiye'den razı olsun. Bizi PKK'dan kurtardı. 5 sene sonra yolumuz yapıldı. Önceden 15 kilometre yürüyorduk. Tüm Türk halkına ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bizi zulümden kurtardı. Biz 5 senedir Türkiye'nin gelmesini bekliyorduk. Recep Tayyip Erdoğan onay verdi ve Türkiye geldi. Rüyalarımız gerçek oldu. Elektriğimizi, suyumuzu, ekmeğimizi verir, yolumuzu yaparsanız, gücünüzün yettiği kadar bize yardım ederseniz seviniriz." dedi.