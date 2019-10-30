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Süre doldu... MSB'den 5 maddelik açıklama: Başlandı

Milli Savunma Bakanlığından, 22 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Rusya ile varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile varılan mutabakata ilişkin açıklama yapıldı.
 
 
"22 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"150 saatlik sürenin sonunda Rusya Federasyonu tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir. Mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergahlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.
 
Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır."

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