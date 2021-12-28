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MSB: Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı

MSB: Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

28 Aralık 2021 Salı 13:36 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 13:36
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