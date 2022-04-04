MSB uyardı: Şüpheli bir cisimle karşılaşırsanız hareket ettirmeyin

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı olarak mayınsız bir Türkiye ve dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'nde mayın temizleme faaliyetlerinde görev yapan tüm kahramanlarımızı kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, yine söz konusu paylaşımda, arazide mayın veya şüpheli bir cisim ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında bilgiler de verilerek, "Arazide şüpheli bir cisim ile karşılaşıldığında söz konusu cisim patlayıcı mühimmat olma riski taşıdığından kesinlikle yerinden hareket ettirilmemeli, bölgeden uzaklaşılmalı ve en yakın güvenlik güçlerine durum haber verilmelidir. Özellikle çocuklar ve gençler, bu tip şüpheli cisimlerle oynanmayacağı konusunda uyarılmalıdır" açıklaması yer aldı.