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  • MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

MSB, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." denildi.

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