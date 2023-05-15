MSB: Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi." denildi.

Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde; 36.483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ynFDmTCVgg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2023