MSB: Van'da 200, Hatay'da 8 kilo esrar ele geçirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız; Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi Hatay hudut hattında yakaladı. Asi Nehri kenarında yapılan aramada da 2 adet çanta içerisinde 8 kilo 226 gram kubar esrar ele geçirildi. Van hudut hattında, Van İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde ise 6 çuval içerisinde 200 paket (200,743 kilo) toz esrar ele geçirildi" denildi.