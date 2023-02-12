MSB: yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgede canla başla mücadele eden Mehmetçik'in, hudutların güvenliği için de görevinin başında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.