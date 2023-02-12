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MSB: yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişi yakalandı

MSB: Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

AA12 Şubat 2023 Pazar 17:12 - Güncelleme:
MSB: yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bölgede canla başla mücadele eden Mehmetçik'in, hudutların güvenliği için de görevinin başında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

  • terör örgütü

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