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MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı
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MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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