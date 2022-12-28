MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı

MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 16 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.