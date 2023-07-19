MSB: Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın hudutlarda mücadelesi devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.