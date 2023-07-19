İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9268
  • EURO
    30,2387
  • ALTIN
    1709.6
  • BIST100
    6475.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
Güncel

MSB: Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını açıkladı.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:17 - Güncelleme:
MSB: Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubu yakalandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'nın hudutlarda mücadelesi devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.