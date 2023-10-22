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  • MSB, Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu
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MSB, Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu

MSB'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadeleri yer aldı.

İHA22 Ekim 2023 Pazar 13:58 - Güncelleme:
MSB, Yunanistan sınırında 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu
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MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri yer aldı.

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