MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakalandı
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:33
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.