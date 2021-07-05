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MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakalandı

MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:33
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MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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