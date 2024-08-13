MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 9 Ağustos 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak... pic.twitter.com/lDv5gEZ7Bd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

