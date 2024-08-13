İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5475
  • EURO
    36,8018
  • ALTIN
    2663.59
  • BIST100
    9877.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
Güncel

MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın 2 can salına bırakarak denize terk ettiği düzensiz göçmenlerin Türkiye'nin sahil güvenlik ekibi tarafından kurtarıldığını duyurdu.

DHA13 Ağustos 2024 Salı 17:12 - Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
ABONE OL

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinde düzensiz göçmenleri 2 adet can salına bırakarak denize terk ettiği görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.