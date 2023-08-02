İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,975
  • EURO
    29,6398
  • ALTIN
    1689.65
  • BIST100
    7208.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Güncel

MSB: Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 10:18 - Güncelleme:
MSB: Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

  • pençe-kilit operasyonu
  • terörist etkisiz
  • irak kuzeyi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.