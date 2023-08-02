MSB: Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Zap'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/1GSzsJi8Gu