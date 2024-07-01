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  • MSB'den ''1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'' mesajı
Güncel

MSB'den ''1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), '1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
MSB'den ''1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'' mesajı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır." sözüne yer verildi.

Türkiye'nin denizlerdeki egemenliği ve bağımsızlığının simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın kutlandığı mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı ay yıldızlı al bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."

  • Denizcilik Bayramı
  • MSB Mesajı

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