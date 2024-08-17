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Güncel

MSB'den 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlandığını bildirdi.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
MSB'den 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısının 8'e çıkartıldığı aktarılan açıklamada, "Şu an için toplam 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

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