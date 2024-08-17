Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadeleye devam ettiği belirtildi.

İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait helikopterler, havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor.



İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya... pic.twitter.com/RvNVTUR8qx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2024

İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısının 8'e çıkartıldığı aktarılan açıklamada, "Şu an için toplam 13 helikopterle İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.



