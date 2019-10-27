Son dakika... MSB'den ABD'nin Bağdadi'yi hedef aldığı İdlib operasyonu ile ilgili açıklama
MSB: ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.
MSB: ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.
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