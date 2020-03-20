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Son dakika... MSB: İdlib'de birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın İdlib'de ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürdüğünü, bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

20 Mart 2020 Cuma 15:13 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:32
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamımı şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020’den itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Moskova Mutabakatı çerçevesinde; ateşkesin kalıcı hale gelmesi, akan kanın durması, birliklerimizin güvenliği ve insanlık dramının sonlandırılarak masum sivillerin evlerine ve yurtlarına dönüşleri için gerekli tüm faaliyetler tam bir kararlılıkla icra edilmeye devam edilmektedir."

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