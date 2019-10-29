MSB'den anlamlı '29 Ekim' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaşımında bulundu. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaşımında bulundu. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.
Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."
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