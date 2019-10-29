MSB'den anlamlı '29 Ekim' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaşımında bulundu. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."