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MSB'den anlamlı '29 Ekim' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaşımında bulundu. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaşımında bulundu. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı. 

Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden Kurtuluş Mücadelesi kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun."

 

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