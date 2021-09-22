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MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı ve sağlık taraması yapıldı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:26
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman ve her yerde olduğu gibi insani yardımlarıyla bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya, yüreğinin temizliği ve sağlamlığı ile tüm dünyaya örnek olmaya devam ettiği belirtildi.

Mehmetçik'in masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Kuleye, Salihiyah, İsavi ve Tımış meskun mahal ve köylerinde, başta istikrarsızlıktan en fazla zarar gören çocuklar olmak üzere her türlü insani yardım ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin icra edildiği bildirildi.

Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve sağlık taraması hizmetinin verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Çocukları da unutmayan Mehmetçiklerimiz onlara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağladı. Ayrıca bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yardım elini bölgeye uzatarak masum ve mazlumlara umut olmaya ve bölgede hayatın normalleşmesine katkı sağlamaya devam edecektir."

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