MSB'den Denizkurdu-1 Tatbikatı duyurusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 25 Ekim'deki Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
DENİZKURDU-I Tatbikatı, 21-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2024
Tatbikat, 25 Ekim'deki Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0XyVLbZuzj