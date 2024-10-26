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MSB'den Denizkurdu-1 Tatbikatı duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildiğini bildirdi.

AA26 Ekim 2024 Cumartesi 15:01 - Güncelleme:
MSB'den Denizkurdu-1 Tatbikatı duyurusu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 25 Ekim'deki Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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