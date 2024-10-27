MSB'den Denizli'deki orman yangınına destek: CH-47 helikopter iş başında

MSB, Denizli'de meydana gelen orman yangınına havadan müdahale için CH-47 tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024'te meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."