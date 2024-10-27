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MSB'den Denizli'deki orman yangınına destek: CH-47 helikopter iş başında

Milli Savunma Bakanlığı, Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangınına destek için Kara Kuvvetleri'ne ait CH-47 tipi helikopter görevlendirdi. MSB sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

AA27 Ekim 2024 Pazar 15:47 - Güncelleme:
MSB'den Denizli'deki orman yangınına destek: CH-47 helikopter iş başında
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MSB, Denizli'de meydana gelen orman yangınına havadan müdahale için CH-47 tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024'te meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."

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