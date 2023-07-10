MSB'den dikkat çeken TCG Yavuz paylaşımı: Refakat ve koruma görevi icra etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TCG Yavuz gemisinin fotoğraflarına yer verilerek, "TCG Yavuz, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine refakat ve koruma görevi icra etti" ifadeleri kullanıldı.

TCG YAVUZ, Karadeniz Uyumu Harekâtı görevi kapsamında Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden KANUNİ, YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine refakat ve koruma görevi icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2NlWGp2oIX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2023