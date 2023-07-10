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MSB'den dikkat çeken TCG Yavuz paylaşımı: Refakat ve koruma görevi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine refakat eden TCG Yavuz gemisinin paylaşımını yaptı.

IHA10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
MSB'den dikkat çeken TCG Yavuz paylaşımı: Refakat ve koruma görevi icra etti
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TCG Yavuz gemisinin fotoğraflarına yer verilerek, "TCG Yavuz, Karadeniz Uyumu Harekatı görevi kapsamında Batı Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam eden Kanuni, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine refakat ve koruma görevi icra etti" ifadeleri kullanıldı.

  • TCG Yavuz
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