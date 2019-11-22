MSB’den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan mesajda, “Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzününün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.