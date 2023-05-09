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Erzurum'daki provokasyon soruşturması... MSB: Uzman çavuş gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

9 Mayıs 2023 Salı 11:34 - Güncelleme:
Erzurum'daki provokasyon soruşturması... MSB: Uzman çavuş gözaltına alındı
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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı belirtildi.

Hakkında derhal idari tahkikat başlatılan uzman çavuşun tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirilen açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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